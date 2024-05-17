Павильон «Макет Москвы» присоединится к акции «Ночь в музее»

Павильон «Макет Москвы» примет участие в общегородской акции «Ночь в музее», тема – «Сиреневая ночь в Музейном городе ВДНХ». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«18 мая в павильоне для всех желающих пройдут обзорные экскурсии, на которых познакомят с архитектурным макетом Москвы. Посетителям расскажут интересные факты о создании макета, об истории развития города и его достопримечательностях», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Отмечается, что гостям продемонстрируют интерактивные возможности павильона, расскажут об историческом центре города и знаковых объектах столицы. Экскурсии начнутся в 12:10, 14:10 и 16:10. Кроме того, в павильоне пройдут пятиминутные светотехнические представления, которые будут транслироваться через каждые полчаса с 11:00 до 19:30. Желающие смогут принять участие в викторине на знание Москвы. Победителей ждут сувениры.

Помимо этого, в фойе павильона работает фотовыставка, посвященная истории Кремля. Истории о каждой фотографии представлены в ежеквартальном журнале, который распространяют бесплатно. Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Посетить площадку можно бесплатно. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы».

В рамках ежегодной культурной акции «Ночь в музее» для жителей и гостей Москвы проведут более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, концертов, лекций и кинопоказов. В 2024 году к ней присоединится около 160 городских площадок. Участие в мероприятиях бесплатное, на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.