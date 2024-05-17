Синоптики пообещали новую волну похолодания в Москве

Только, казалось бы, погода начала налаживаться, как синоптики прогнозируют новую волну похолодания в столице. «Вечерняя Москва» узнала, чего ожидать от погоды в городе на этой и следующей неделе.

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Понижение температуры воздуха ожидается в столице в начале второй половины следующей недели. Радует одно — период заморозков в городе уже завершен. Стоит отметить и то, что волна похолодания будет сказываться на ночных температурах. После захода солнца со среды столбики термометров могут опуститься ниже 6 градусов тепла.

При этом станет комфортнее днем. Так, уже во второй половине текущей недели и в начале следующей температура составит 15–20 градусов. Таким образом, погода большую часть следующей недели будет определяться антициклоном.

При этом, как утверждают метеорологи, к 17 мая в Москву придут дожди. В пятницу в городе завершат отопительный сезон.

В свою очередь специалисты центра погоды «Фобос» также спрогнозировали волну холода в столице на следующей неделе. Синоптики назвали день, в который в городе вернется похолодание.

Плановые отключения горячей воды в столице начнутся с 20 мая. До этого сообщалось, что плановые отключения воды в Москве могут начаться 14 мая, однако позже дату перенесли из-за внезапного похолодания в городе.