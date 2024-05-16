Музыкальный марафон, мастер-классы и развлечения: «это лето фестиваль» меняет представление о семейном досуге в мегаполисе

Выступление любимых артистов, мастер-классы, развлечения и family-friendly атмосфера — рассказываем, чем порадует фестиваль “это лето”.

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С 1 по 2 июня находящийся в самом сердце Москвы сад «Эрмитаж» станет местом встречи и отдыха для молодых семей. «это лето фестиваль» от Московского центра урбанистики представит свежий взгляд на отдых в городских условиях и превратит первые летние выходные в захватывающее приключение.

МУЗЫКА

На время мероприятия «Эрмитаж» перевоплотится в динамичное пространство для всей семьи, состоящее из громкой и тихой зон. В первой гостей фестиваля будет ждать марафон музыкальных жанров, откроет который группа «130 по встречной на старенькой Vespa», уже ставшая амбассадором летней беззаботности, тёплой ностальгии и нежной влюблённости.

В рамках музыкальной программы фестиваля пройдет шоукейс лейбла S&P Digital, в котором примут участие его подписанты и дружественные артисты лейбла. В субботу состоится выступление самобытной альт-поп певицы новой волны Лилая, а после нее на сцену выйдет перспективный фрешмен TIGO, романтичная и дерзкая музыка которого отражает харизму самого исполнителя. R&B-звучание привнесет яркая казахстанская артистка Liili, автор вирусного хита "Hot", которым она завершит шоукейс лейбла в воскресенье.

Подчеркнут музыкальную эклектику лайн-апа ребята из группы «ХЛЕБ» и Тося Чайкина. А завершит субботний вечер выступление главной инди-группы страны «Сироткин».

2 июня на сцене стоит ждать интеллигентной гармонии от natta, зажигательного электронного поп-хауса CREAM SODA, рёв гитар и ритмичные звуки ударных в исполнении NEMIGA. Хедлайнером второго дня станет FEDUK — один из самых ярких исполнителей отечественной хип-хоп сцены.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Музыка – не единственный повод провести выходные на «это лето». Сбер Премьер, генеральный партнёр мероприятия, подготовил разнообразные зоны для отдыха и развлечений: место релаксации с антистрессовым сухим бассейном, площадку для викторин и просмотра мультфильмов от онлайн-кинотеатра Okko, а также зону петанга с призами для семейных игр.

Под кураторством резидентов, гидов и друзей Дома творчества «Переделкино» на мероприятии пройдут встречи с авторами книг, лекции, мастер-классы и прогулки по историческим местам. Здесь состоится финал Всероссийского Чемпионата по чтению вслух среди подростков.

Дом культуры “ГЭС-2” также станет одним из партнеров культурной программы. Участники Фестиваля имени Джаста Фофанова (от английского just for fun) - проекта школьного направления Дома культуры “ГЭС-2” - выступят на главной сцене и проведут музыкальные джемы для гостей сада “Эрмитаж”. Помимо этого, на фестивале можно окунуться в атмосферу творчества и посетить мастер-классы для детей. Для маленьких гостей здесь будет работать арт-лаборатория, пройдёт научно-химическое шоу, а также состоится путешествие в мир ремёсел.

Онлайн сервис печати фотокниг Периодика построит необычную зону для семейного отдыха, а также памятных летних фотографий, чтобы каждый гость смог унести с собой частичку лета и счастливые воспоминания об этом дне на долгие годы.

VIP

Любителей отдохнуть от летнего зноя ждут в медитативной диджитальной VIP-зоне «Цифровая река» от девелопера «Главстрой», который воссоздаст ощущение жизни у воды в рамках своего проекта «Береговой».

СПОРТ

Не обойдётся и без активного отдыха. Пинг-понг с командой Ping Tablet, мини-гольф, фрисби, бадминтон и полоса препятствий — занятие найдётся на любой вкус и уровень подготовки. Классы по йоге, растяжке, танцам и спорту для детей проведут фитнес-инструкторы студии RESHAPE.

ЛЕКТОРИЙ

Еще одна причина посетить фестиваль – лекторий "Жизнь в большом городе" проптех-компании «Самолет». На паблик-токах эксперты из разных областей обсудят изменения, которые произошли с главными сферами жизни за последнее время, и как эти изменение повлияли на качество жизни людей. Серию дискуссий проведёт медиахолдинг Independent Media, который представлен девятью ведущими медийными life-style-брендами: VOICE, «Новый очаг», «Правила жизни», «ТехИнсайдер», Men Today, The Symbol, VOICE Shopping, Grazia и RR. Среди тем заявлены: урбанистика и центры притяжения в современных городах, решения и сервисы, которые помогают жить лучшую жизнь в мегаполисе, искусственный интеллект, воспитание детей в современной культуре, work-life balance, мода и многие другие.

В предстоящем сезоне «это лето фестиваль» станет местом для создания запоминающихся семейных моментов и точкой соприкосновения разных поколений, где соединяться главные константы: любовь и друзья, отдых и увлечения, саморазвитие и самовыражение.

Билеты на сайте: https://etoletofest.ru