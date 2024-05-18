Шерстка панды Катюши из Московского зоопарка абсолютно натуральная. Она принимает розовый окрас из-за частых гигиенических процедур, которые проводит мама медвежонка Диндин. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, самая счастливая панда — розовая. Дело в том, что у Диндин после поедания бамбука образовывается особый фермент. Когда мама-панда начинает вылизывать свою дочку, а делает это она довольно часто, Катюша постепенно «окрашивается» в розовый цвет.

— Сейчас она уже весит 26 килограммов, родилась всего лишь 150 граммов. Так что панды в надежных руках, — приводит слова Акуловой ТАСС.

Также генеральный директор Московского зоопарка рассказала президенту России Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену о том, как Катюша появилась на свет.

В мае 2019 года Китай передал России панд Диндин и Жуи, которых поселили в Московском зоопарке. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года.

Гендиректор зоосада опубликовала редкие кадры, на которых панда Катюша подошла максимально близко к гостям зоопарка. Акулова выразила благодарность посетителям за то, что они сохраняли тишину в павильоне медвежонка и не стучали по стеклу, чтобы привлечь его внимание.