Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

В столице благоустроят еще порядка 3,5 тысячи улиц, которые будут радовать как горожан, так и туристов. Об этом в четверг, 16 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города отметил, что сейчас правительство трудится над комплексным оформлением московских улиц. При этом большую роль в реализации плана играет бизнес.

Мэр напомнил, что в столице действуют четыре программы поддержки для тех, кто занимается благоустройством. К примеру, Москва выделяет несколько видов грантов. Первый — за применение инноваций. Второй — конкурс, который позволит компенсировать расходы на декорации и благоустройство. Еще два конкурса проходят в сфере дизайнерских решений и лучших сезонных оформлений.

Такие льготы позволяют бизнесу получать от одного до пяти миллионов рублей на свои проекты, написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве могут провести конкурс на сезонное оформление фасадов первых этажей домов, где расположены кафе и рестораны. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В столице выберут предприятия сферы торговли и услуг с лучшим праздничным оформлением фасадов к 9 Мая. Всего пройдет 11 конкурсов: один общегородской и десять окружных. Прием заявок продлится с 2 по 22 мая.