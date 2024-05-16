Москвичей предупредили о грозе

Вероятность гроз в Московском регионе в ночь на пятницу, 17 мая, составляет от 50 до 70 процентов, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, после 20:00 атмосферный фронт циклона проявит себя дождем.

«Не исключено, что ночью местами и в Московской области прогремит гроза. Но это будет уже настоящая майская "теплая" гроза», — написала она.

Специалист добавила, что ожидаемые дожди незначительно пополнят копилку месячных осадков, в среднем на десять процентов. Пока только южные районы Подмосковья выполнили норму майских осадков на 70-80 процентов, указала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплое лето в России. Температура воздуха прогнозируется около или выше нормы.