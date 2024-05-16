Синоптик Позднякова предупредила о "тихой грозе" в Москве

Дожди вместе с "тихими грозами" ожидаются в ночь на 17 мая в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на метеоролога Татьяну Позднякову. Как она утверждает, погодные условия ночью будет определять холодный фронт. Так, по ее словам, ожидается едва заметная гроза и кратковременные дожди, которые будут сопряжены с полным отсутствием ветра. Синоптик также отметила, что к утру 17 мая может выпасть до 10–15 миллиметров осадков при норме 61 миллиметр. При этом Позднякова предупредила, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до полудня 17 мая, а температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–1,5 градуса. Потепление, по ее словам, ожидается уже в эти выходные. "Ночи останутся еще довольно теплыми, преобладающая температура – 6–9 градусов минимально. И дневная температура достигнет 20 градусов", – заявила Позднякова. Следующие дожди прогнозируются лишь 21 мая, но они будут по-летнему теплыми, заключила синоптик. Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал, что в конце текущего месяца столбики термометров в столице могут достигнуть 25 градусов. Он объяснил это сильными изменениями циркуляции атмосферы над европейской территорией страны.

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