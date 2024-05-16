Сергунина сообщила о старте новой серии голосований в проекте «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» стартует серия голосований, которые посвятят достопримечательностям столицы. Горожане расскажут о любимых местах для прогулок, культурного и активного отдыха. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— Всего планируется провести девять голосований — по два этапа в каждом. Сначала пользователи поделятся своими идеями, а затем оценят самые оригинальные варианты, — рассказала заммэра.

Сергунина добавила, что предложения москвичей лягут в основу новых туристических маршрутов для разных категорий путешественников. Так, первый опрос спецпроекта «Вот это Москва!» был подготовлен в сотрудничестве с сервисом Russpass. В настоящее время он уже открыт, участники назовут локации, которые стоит посетить гостям.

Что касается второй темы проекта, то его посвятят отдыху семей с детьми, тогда как в рамках третьей горожане составят маршрут для пожилых гостей, в рамках четвертой — для молодежи 18–35 лет. Пятое голосование планируется посвятить историческим зданиям Москвы, а шестое — необычным форматам экскурсий. В ходе седьмого опроса будут выбраны спортивные объекты, восьмой опрос поможет подобрать интересные площадки для любителей науки и современных технологий. В заключение пользователи пройдут девятый опрос — для тех, кто интересуется культурой и искусством.

Согласно программе развития туризма, столица до 2030 года обеспечит 35–40 процентов от общего числа путешественников в России, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что город будет ежегодно принимать около 20 миллионов путешественников, которые приезжают на один день без ночевки.

Также глава города заявил, что туризм в столице бьет рекорды, несмотря на санкции и прочие проблемы.