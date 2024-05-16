С 17 по 29 мая изменится расписание движения поездов на МЦД-3

Расписание движения поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) изменится с 17 по 29 мая. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке между станцией Зеленоград — Крюково и Ленинградским вокзалом.

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Так, в эти даты на Ленинградском направлении не будут ходить поезда из Москвы в область с 23:57 до утра, из области в Москву — с 23:47 до утра. Помимо этого, в течение дня интервалы движения увеличат до 15 минут, после 20:00 — до 25 минут. Часть поездов отменят.

На Казанском направлении изменят график движения составов от станции Ипподром до станции Зеленоград — Крюково. Днем интервалы движения увеличат до 25 минут.

С расписанием движения пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», на сайтах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и АО «Центральная ППК».