Москвичам напомнили о возможности заказать проверку счетчиков воды на mos.ru

С помощью портала mos.ru можно заказать проверку счетчиков воды, выбрав удобные дату и время. Об этом в четверг, 16 мая, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

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Проверка счетчиков воды является обязательной процедурой, которая помогает своевременно определить неисправность. Специалисты также могут проверить, соответствуют ли счетчики метрологическим требованиям. Если не провести проверку вовремя, оплата за услуги водоснабжения будет считаться по среднемесячным показаниям за последние полгода.

Помимо этого, при заполнении заявки на сайте горожане могут быть уверены, что к ним приедет квалифицированный специалист. Сервис помогает гражданам не тратить время на поиск обслуживающей организации. Документ о выполненных работах можно получить в электронном формате, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В период с 17 по 18 мая на сайте mos.ru проведут плановые технические работы. Они нужны для того, чтобы сделать электронные услуги надежнее и удобнее. Специалисты уточнили, что технические работы не повлияют на функционал популярных сервисов.