Художник Сергей Андрияка умер на 66-м году жизни

Народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял Андрияка.

"Сергей Николаевич сегодня умер", - заявили в академии.

Причины случившегося не сообщаются.

Прощание с художником состоится 17 мая в Академии акварели и изящных искусств.

По данным Telegram-канала Mash, у Андрияки был диагностирован рак кишечника.

Сергей Андрияка является автором многочисленных пейзажей и натюрмортов. Среди его работ - шестиметровая акварельная панорама Москвы XIX века, созданная художником по заказу мэрии столицы в 1995 году.

На днях в Москве открылась выставка "Сестры Андрияки. Преемственность поколений". На ней представлено три десятка работ дочерей художника - Елизаветы, Софьи и Марии. Центром экспозиции стала картина их отца, на которой изображена больница Святителя Алексия зимой.