Chem: бактерии Pendulisporaceae производят молекулы, подавляющие вирусы и грибки

Команда из Саарского института фармацевтических исследований имени Гельмгольца (Германия) идентифицировала новое семейство бактерий. Исследование показало, что оно обладает высоким потенциалом для производства активных веществ.

Известно, что бактериальные патогены все чаще вырабатывают устойчивость к лекарственным препаратам. При этом с 1980-х годов не было открыто ни одного нового активного соединения, способного бороться с устойчивыми грамотрицательными патогенами в долгосрочной перспективе.

Авторы научной работы сосредоточились на малоизученных миксобактериях. Это хищные бактерии, которые вырабатывают антимикробные вещества для охоты за другими микроорганизмами.

Ученые выделили ранее неизвестное семейство Pendulisporaceae. Штаммы были найдены в образцах почвы с Филиппин и Замбии. Pendulisporaceae морфологически отличаются от всех других известных миксобактерий. Так, они способны к спорообразованию, которое раньше замечали у другого вида бактерий – стрептомицетов.

Генетический анализ показал, что новое семейство обладает огромным потенциалом для производства натуральных соединений. Ученые уже выделили уникальные молекулы, которые продемонстрировали антибактериальный, противогрибковый и антивирусный эффект, сообщает Chem.

Ранее ученые обнаружили, что опасные бактерии способны питаться человеческой кровью. Эту черту выявили у сальмонеллы и кишечной палочки.