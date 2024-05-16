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Открыто новое семейство бактерий с высоким фармацевтическим потенциалом

Команда из Саарского института фармацевтических исследований имени Гельмгольца (Германия) идентифицировала новое семейство бактерий. Исследование показало, что оно обладает высоким потенциалом для производства активных веществ.

Chem: бактерии Pendulisporaceae производят молекулы, подавляющие вирусы и грибки
© Mir24.TV

Известно, что бактериальные патогены все чаще вырабатывают устойчивость к лекарственным препаратам. При этом с 1980-х годов не было открыто ни одного нового активного соединения, способного бороться с устойчивыми грамотрицательными патогенами в долгосрочной перспективе.

Авторы научной работы сосредоточились на малоизученных миксобактериях. Это хищные бактерии, которые вырабатывают антимикробные вещества для охоты за другими микроорганизмами.

Ученые выделили ранее неизвестное семейство Pendulisporaceae. Штаммы были найдены в образцах почвы с Филиппин и Замбии. Pendulisporaceae морфологически отличаются от всех других известных миксобактерий. Так, они способны к спорообразованию, которое раньше замечали у другого вида бактерий – стрептомицетов.

Генетический анализ показал, что новое семейство обладает огромным потенциалом для производства натуральных соединений. Ученые уже выделили уникальные молекулы, которые продемонстрировали антибактериальный, противогрибковый и антивирусный эффект, сообщает Chem.

Ранее ученые обнаружили, что опасные бактерии способны питаться человеческой кровью. Эту черту выявили у сальмонеллы и кишечной палочки.

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