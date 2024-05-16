Москвичи попросили поскорее ввести в эксплуатацию детский сад в поселке Марьино ТиНАО, провести реабилитацию Оленьих прудов и улучшить транспортную доступность будущей станции метро «Университет дружбы народов».

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Президента России. Все обращения касались основных направлений развития города. Свои вопросы жители смогли задать в офлайн-режиме и по видеосвязи.

Так, медсестра Елена Лаврентьева попросила побыстрее ввести в эксплуатацию детский сад в поселке Марьино. У нее четверо детей, причем младшая дочь еще дошкольница, и есть маленький внук. Мэр Москвы пообещал ускорить все работы и создать наиболее комфортные условия для ребят. Детсад войдет в состав школы № 1392 имени Д.В. Рябинкина.

«Мы в прошлом году включили в адресную программу и активно строим детский сад на 200 мест. В Марьине действительно сохраняется дефицит детских садов. Очевидно, как вы правильно сказали, поселок развивается, строится новое жилье. Я уверен, что детский сад мы в этом году достроим и введем в строй. Предполагали это сделать до конца года, но постараемся сделать до 1 сентября, чтобы 1 сентября детишки уже пошли в новый детский сад», — сказал Мэр Москвы.

В новом дошкольном учреждении будут созданы наиболее комфортные условия для ребят.

«В нем будет все для детского развития: просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Всего до конца 2026 года в городе планируется ввести в эксплуатацию более 200 объектов образования.

Жительница района Южное Бутово Ольга Орлова обратилась с просьбой отремонтировать физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: улица Поляны, дом 35.

«Хотелось бы модернизированный ФОК, чтобы детям было удобно и комфортно заниматься», — сказала она.

«Мы знаем, что у нас целый ряд спортивных комплексов находится в сложном состоянии, они морально и физически устарели, потому что были построены давно. Поэтому мы приняли специальную программу восстановления спортивных объектов. И каждый год по десятку, по полтора реконструируем их. Причем не просто ремонтируем, а реконструируем, чтобы они, как правильно вы сказали, стали современными и отвечали новым требованиям. Ваш физкультурно-оздоровительный комплекс “Южное Бутово” тоже попал в эту программу. Сейчас мы ведем проектирование. Как только закончим, приступим к работе. Сделаем так, чтобы он выглядел достойно, чтобы ваши детишки там ходили, радовались и занимались спортом», — подчеркнул Мэр Москвы.

Сергей Собянин также пообщался с москвичкой Натальей Зиновьевой. Она рассказала о необходимости привести в порядок Оленьи пруды. Территория вокруг них — любимое место отдыха у жителей района Сокольники, однако сами водоемы неухоженные.

«Пруды, к сожалению, приходят в плачевное состояние в связи с тем, что в них попадает листва, бытовой мусор, происходит заболачивание», — сказала она.

Сергей Собянин заверил, что пруды очистят от мусора и ила, а береговые полосы восстановят.

«Красивое, замечательное место. Действительно, уже пришла пора провести там реабилитацию, очистку и так далее. Включили в программу этого года. Уже по нескольким прудам приступили к работе, я думаю, мы до конца годаих полностью восстановим, и они будут по-прежнему вас радовать. Большая работа, пруды надо очистить, берега укрепить, реабилитировать вокруг всю экосистему. Бережно все сделать», — отметил Мэр Москвы.

В столице идет планомерная работа по экологической реабилитации водоемов и прилегающих к ним территорий.

«Работу по реабилитации водных объектов ведем постоянно, чтобы у жителей и гостей города было больше приятных мест для прогулок. За 12 лет привели в порядок уже 138 водоемов. Среди них восемь прудов в Лефортовском парке, 16 прудов-регуляторов в Марьине, два Лианозовских пруда, два Лазоревых пруда, Михайловский пруд, пруд “Дворец Пионеров”. В этом году запланированы работы на более чем 20 водоемах. До 2030-го собираемся реабилитировать еще 132», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Жительница Новомосковского административного округа Татьяна Сутула обратилась с просьбой решить проблему с освещением на участке автомобильной дороги от жилого комплекса «Цветочные поляны» до одноименной остановки общественного транспорта.

«Хорошо, посмотрим, что там нужно сделать. Сделаем хорошее освещение, чтобы вам безопасно было подходить к остановке. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом. Тем более автобусы хорошие, до метро недалеко. Нам лучше, чтобы вам было комфортно добираться до остановки и пользоваться общественным транспортом. Так что постараемся уже в этом году все сделать», — сказал Сергей Собянин.

Многодетный отец Алексей Заремба попросил Мэра Москвы улучшить пешеходную и транспортную доступность будущей станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро.

Сергей Собянин поручил завершить все необходимые работы к открытию станции, которое планируется до конца 2024 года.

«Обязательно сделаем. Когда стройка идет, там сложно что-либо сделать. Как только заканчивается стройка, мы проводим благоустройство. В несколько этапов это обычно делается», — сказал Мэр Москвы.

По его словам, на первом этапе вводится в эксплуатацию сама станция, а на втором обеспечивается ее максимальная доступность для жителей. Для этого на расстоянии полутора километров от нее создаются комфортные пешеходные связи, устанавливаются системы освещения, обновляется дорожное покрытие. Такой же комплекс работ будет выполнен и на территории возле станции метро «Университет дружбы народов».

В рамках благоустройства на дорогах рядом со станцией заменят асфальт, расширят тротуары и обновят на них покрытие, упорядочат парковочные места. Остановки наземного транспорта перенесут ближе к метро. Кроме того, заменят освещение и реконструируют ливневую канализацию.

«За последние годы мы уже благоустроили территории рядом с более чем 140 станциями метро. Работы будут продолжены, только в этом году они запланированы еще на 41 объекте транспорта», — рассказал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Иван Титов, житель района Богородское, обратился к Мэру Москвы с просьбой рассмотреть возможность проведения мероприятий по сохранению и приумножению популяции лосей в национальном парке «Лосиный Остров». В последние годы их ареал обитания сокращается.

Сергей Собянин пообещал, что будет сделано все, чтобы сохранить национальный парк «Лоси

ей столицы и экотуризма, с одной стороны, и как среду обитания лосей — с другой. По его словам, Москва является единственным городом мира, в 10 километрах от центра которого живут такие животные.

«Сейчас мы работаем с Российской академией наук, с институтами, делаем специальный концепт развития “Лосиного Острова”, чтобы сохранить животных, которые там живут, растения, с одной стороны. С другой стороны, дать возможность людям тоже гулять и наблюдать за этим животным и растительным миром, соединить, казалось бы, несовместимые вещи. Но я думаю, что у нас получится», — сказал Мэр Москвы.

Сергей Собянин также подчеркнул, что с прошлого года по поручению Президента России Правительство Москвы ведет работу по реабилитации национального парка «Лосиный Остров».