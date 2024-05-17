Парад ретропоездов устроят в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро в эти выходные, с 18 по 19 мая, будут курсировать составы разных эпох. Такой парад электропоездов устроят по случаю 89-летия метрополитена столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Возглавит парад ретропоезд «Сокольники», созданный к 75-летнему юбилею метрополитена.

«Те, кто не успеет прокатиться в этом поезде по БКЛ, смогут сделать это в любой день на Сокольнической линии», — уточнил Собянин.

Также по БКЛ будут курсировать поезда «Номерной», «Еж3», «Русич», «Ока», «Москва», «Москва-2020», а также новейшая «Москва-2024».

Составы будут ходить против часовой стрелки с 9:00 до 20:00.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.