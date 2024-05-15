Мастер-класс по вопросам недопущения самозахвата земель пройдет в Москве

Госинспекция по недвижимости 21 мая проведет мастер-класс «Как не допустить незаконного занятия земельного участка», который пройдет на площадке Информационно-консультационного центра. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

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Гости мероприятия смогут узнать, какие информационные ресурсы можно использовать для получения сведений об объектах недвижимости. В частности, москвичам расскажут, как определить назначение земельного участка или здания, а также дадут рекомендации по другим вопросам землепользования.

Как отметили в пресс-службе, предприниматели могут сами узнать правильность соблюдения требований к использованию земли. Для этого им понадобится сервис «Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений», доступный на платформе «Открытый контроль».

Мастер-класс проведет главный специалист Аналитического управления ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Денис Каркоцкий.