На юге Москвы в I квартале демонтировали 78 незаконных строений

В первом квартале 2024 года специалисты демонтировали 78 незаконных строений, освободив тем самым 5,6 тысячи квадратных метров территории на юге Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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Всего за первые три месяца текущего года специалисты контрольного ведомства выявили на юге города 313 нарушений. Большинство из них были связаны с нецелевым использованием земли, возведением незаконных построек, самозахватом территории, незаконным размещением некапитальных строений и захламлением земель.

— В рамках обследования городской территории на предмет самовольных построек на юге Москвы за отчетный период было зафиксировано 224 объекта незаконного строительства общей площадью более 25,4 тысячи квадратных метров, 78 объектов уже ликвидировали. В результате демонтажа порядка 5,6 тысячи квадратных метров территории освобождено от самостроя, — рассказал Бобров.

Москвичи могут узнать о наличии и отсутствии правонарушений, а также самостоятельно оценить степень риска с помощью сервиса «Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений». Он доступен на платформе «Открытый контроль».