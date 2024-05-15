Садовое кольцо перекроют 18 мая из-за велофестиваля

Движение транспорта будет временно закрыто на Садовом кольце в Москве 18 мая из-за проведения велофестиваля. Парковка в этот день на Садовом кольце будет запрещена, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: 18 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо" будет временно закрыто движение для транспорта на Садовом кольце", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет временно закрыто с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющиха до Зубовской улицы), а также с 07:00 на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны, отметили в дептрансе.

"Парковка будет запрещена: с 00:01 17 мая до окончания мероприятия на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и в проезде Девичьего Поля, с 00:01 18 мая до окончания мероприятия на Садовом кольце", - добавили в ведомстве.

В рамках велофестиваля проведут конкурс костюмов, трем авторам самых оригинальных подарят велосипед и смартфон.