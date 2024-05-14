Москвичей приглашают на "Ночь музеев"

Ежегодная культурная акция "Ночь музеев" пройдет в столице в предстоящую субботу, 18 мая. Москвичи и гости города смогут принять участие более чем в 450 экскурсиях, мастер-классах, сходить на спектакли, концерты, лекции и кинопоказы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Напомню, эта акция проводится в городе с 2007 года. В таком необычном формате многие молодые москвичи открывают для себя культурный мир столицы. В этом году к "Ночи музеев" присоединится около 160 музеев, галерей, библиотек и других культурных центров. Впервые появятся даже самокатные маршруты, благодаря чему у горожан будет возможность посетить больше интересных локаций. В частности, самокатчиков приглашают пройти "Дорогами Гоголя". Автор и ведущий экскурсии Олег Робинов, доцент кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского университета, расскажет, как писатель впервые приехал в 1832 году в Москву, встретил здесь друзей, вместе с экскурсантами проедет по тем же дорогам, по которым когда-то ходил классик.

В усадьбе Кусково в 18.30 начнется вечер "Джаз и не только", где студенты и преподаватели Российского государственного соцуниверситета исполнят популярные композиции в антураже регулярного парка XVIII века. В 19.00 на одной из площадок Государственного музея В.В. Маяковского зрителям представят литературную постановку "Я сам. Маяковский", в основе которой наиболее известные стихотворения поэта. Большинство площадок будут работать с 18.00 до 02.00.