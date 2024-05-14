В Москву может прийти новая волна холода

Еще одна волна холода возможна в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает портал «Метеовести» центра погоды «Фобос», передает «РИА Новости».

Уточняется, что похолодание ожидается в начале второй половины следующей недели. Однако ночные температуры не опустятся ниже плюс одного-шести градусов.

Москвичам пообещали скорое потепление

Несмотря на еще одну волну холода, в центре погоды «Фобос» утверждают, что период заморозков в Москве можно считать завершенным. В дальнейшем ожидается возвращение температурных показателей к климатической норме.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала грозу 17 мая.