Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 14 мая, поделилась видео аппетитно жующим свежие травинки газона леопардом.

На кадрах представитель семейства кошачьих лакомится «низкокалорийным» перекусом в лучах закатного солнышка. Кажется, этот леопард разрушает все стереотипы о кровожадности хищников.

— Как приятно лакомиться свежей весенней травой. Даже если ты гордый леопард, нельзя отказывать себе в таком удовольствии, — следует из подписи к публикации.

На прошлой неделе манул Тимоша решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как Тимоша опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей. Однако спустя несколько секунд убегает. На другом видео можно наблюдать, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера.

В апреле пресс-служба зоосада рассказала о камышовом коте Заури. По словам сотрудников зоопарка, представитель кошачьих наиболее активен в утренние и дневные часы. Он занесен в Красную книгу России — в стране проживает только 500 особей камышового кота.