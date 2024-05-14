Пять событий на Eco Friendly Fest 2024, которые нельзя пропустить

Eco Friendly Fest, городской фестиваль по формированию экопривычек и устойчивого развития, снова радует гостей множеством уникальных событий. В этот раз мероприятие состоится 18 и 19 мая 2024 г. на площадке ARTPLAY в Москве. Мы выделили пять ключевых активностей, которые сделают посещение фестиваля особенно полезным и интересным.

© пресс-служба Eco Friendly Fest

1. Выездной музей переработки от «Экосборка» — уникальная выставка, где можно будет увидеть цепочки переработки отходов от начала до конца. Экспозиция позволит гостям ознакомиться с процессами переработки пластика, стекла или бумаги. Вы узнаете, как отходы превращаются в полезные ресурсы и как каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

2. Фотовыставка Екатерины Луговой, которая через свои произведения расскажет о влиянии пластикового загрязнения на планету. Выставка заставит каждого задуматься о масштабах проблемы и о том, как важно изменить свои привычки ради здоровья Земли.

3. Специальная программа посадки деревьев от «Сохрани Лес». Уникальное событие, объединяющее в себе две мощные практики: мантра-медитация и групповое гвоздестояние, все собранные средства с которого пойдут на посадку деревьев. Приобрести билет можно онлайн или на площадке мероприятия.

4. Лекция о метаренессансе и апсайкле в рамках деловой программы, где спикеры расскажут о новых подходах к переработке материалов и созданию из них уникальных предметов, включая космические скафандры.

5. Интерактивные и креативные зоны. Здесь можно будет поучаствовать в мастер-классах по скрапбукингу или украшению деревянных брошей. Для детей будут организованы занимательные настольные игры и возможность раскрасить комиксы о приключениях экологических героев.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля: www.ecofriendlyfest.ru. Регистрация обязательна!

Место проведения: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10, ARTPLAY.

Время: 12:00-19:00.