Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

В перечень мест массового отдыха у воды включены Варшавские пруды — каскад водоемов, расположенный вблизи дома 131 на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

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Летом 2019 года была проведена реабилитация двух больших прудов каскада — в районе дома 131, корпуса 1 и корпуса 3 на Варшавском шоссе. Специалисты извлекли иловые отложения, укрепили береговую линию.

В планах на 2024 год — берегоукрепление, очистка от илового осадка и мусора дна двух водоемов меньшего размера, расположенных в районе дома 131, корпуса 4 на Варшавском шоссе, а также комплексное благоустройство прилегающей территории.

Здесь организуют смотровую и пешеходную зоны с деревянными настилами, где можно будет отдохнуть на лавочках, а летом позагорать в шезлонгах. В вечернее время зоны украсит архитектурно-художественная подсветка.

На прилегающей к прудам территории обустроят пешеходные дорожки, смонтируют систему освещения, разместят скульптуры в виде рыб и цапель, установят скамейки и кормушки для птиц.

Для детей сделают игровую зону в экостиле с качелями, каруселями, элементами для лазания и другим оборудованием. Любители активного отдыха смогут заниматься на спортивной площадке с уличными тренажерами и воркаут-оборудованием, а также на многофункциональной спортивной площадке с покрытием из искусственной травы.

Безопасность отдыхающих обеспечит видеонаблюдение с системами оповещения и экстренной связи.

Всего в Москве создано 133 места организованного отдыха на водных объектах, расположенных во всех административных округах. В их числе 13 зон с купанием, 44 зоны без купания и 76 мест массового отдыха, включая Варшавские пруды. Подготовку мест отдыха к летнему сезону планируют завершить до конца мая.