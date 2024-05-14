Сергунина назвала новую тему экспозиции Москвы на выставке «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» меняется программа — новой темой станет «Москва — молодежная столица». Об этом во вторник, 14 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— С 14 мая по 12 июня десятки событий в пространстве столицы будут посвящены инициативам и возможностям для подрастающего поколения, — рассказала заммэра.

Сергунина добавила, что на площадке состоятся презентации карьерных и творческих проектов, а также лекции экспертов в разных сферах, выступления молодых музыкантов и предпринимателей. Кроме того, гостей выставки ждут встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы, различные викторины и многое другое.

Ожидается, что участником одной из тематических сессий станет руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина. В ходе мероприятия она расскажет о перспективных направлениях, которые юные горожане выбирают для профессионального и личностного развития.

Среди прочего желающих проверить свои знания в области финансовой грамотности и познакомиться с полезными технологическими решениями приглашают к участию в лекции-квизе «Финтех для всех».

В свою очередь заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан проведет творческую встречу с гостями выставки, во время которой он поделится опытом работы в кино и театре, а также объяснит, какие качества важны для начинающих артистов.

Сергунина также рассказала, что студенты последних курсов и выпускники вузов, желающие построить карьеру в сфере информационных технологий, могут подать заявку на стажировку в столичном правительстве.