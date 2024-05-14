Московский мотофестиваль пройдет в столице 25 мая

В столице 25 мая состоится Московский мотофестиваль. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Старт и финиш мотоциклистов пройдет на площадке Воробьевых гор. В рамках пробега транспорт проедет по маршруту в 35 километров по Садовому кольцу. Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени.

Колонна мотоциклов сформируется из представителей 26 столичных клубов.

— Ежегодно мы проводим масштабные мотофестивали в честь открытия и закрытия мотосезона. Такие мероприятия напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД, — отметил заммэра.

На Воробьевых горах участников и гостей мотофестиваля также ждет насыщенная развлекательная программа — от концертов до конкурсов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Максим Ликсутов также сообщил, что принять участие в «Весеннем велофестивале» могут все — даже те, у кого нет велосипеда. «Велобайк» подготовил специальные условия аренды для участников заезда 18 мая.

Кроме того, сервис городского велопроката «Велобайк» также возобновил бесплатные поездки на электровелосипедах по билетам «Единый» и картам москвича для обучающихся.