Москвичей пригласили принять участие в весеннем «Велофестивале»

Принять участие в весеннем «Велофестивале» могут все, даже те, у кого нет велосипеда. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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— «Велобайк» подготовил специальные условия аренды для участников заезда 18 мая, — рассказал заммэра.

Ликсутов добавил, что по тарифу для станционных велосипедов «Прогулка Велофест» стоимость доступа составит 200 рублей за первые 180 минут, далее оплата составит два рубля в минуту.

А по тарифу для электровелосипедов 2.0 «Прогулка Велофест 2.0» стоимость доступа составит 450 рублей за первые 180 минут, а потом — четыре рубля за минуту. Что касается тарифов «Сезон», «Месяц», «Прогулка», «Сутки» — для станционных велосипедов стоимость будет снижена до двух рублей за минуту, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Сервис городского велопроката «Велобайк» также возобновил бесплатные поездки на электровелосипедах по билетам «Единый» и картам москвича для обучающихся. Количество поездок в день неограниченно, однако длительность каждой из них не может превышать 30 минут.