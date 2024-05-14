Московским рестораторам расскажут об особенностях размещения летних веранд

Госинспекция по недвижимости проведет вебинар на тему: «Контроль за размещением сезонных летних кафе». Встреча пройдет 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

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Начало планируется в 16:00. Рестораторы могут принять участие бесплатно.

Спикерами мероприятия выступят главный специалист отдела нестационарных торговых объектов Управления мониторинга территорий «Московского контрольно-мониторингового центра недвижимости» Денис Соколов и заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Денис Белецкий.

Участникам встречи расскажут о требованиях законодательства, которые необходимо соблюдать ресторанам при установке летних веранд в столице. Специалисты поделятся советами, как избежать демонтажа и куда обращаться для включения веранды в городскую схему размещения.

Мероприятие проведут для профилактики нарушений при установке и оборудовании летних веранд. Посещение возможно только при предварительной регистрации.