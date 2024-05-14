Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни. RT на русском

По его словам, уже в ближайшие дни установится малооблачная погода с минимумом осадков. «Что касается температуры, то с каждым днем на 1-2 градуса будет теплее», — сказал он. Российская газета

Преимущественно на этой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему в столице будет малооблачно, осадков не ожидается, отметил Ильин. При этом по северной части Европейской территории России со стороны Баренцева моря начнет двигаться северо-атлантический циклон, благодаря чему станет еще теплее, пообещал метеоролог. «Он перекроет доступ арктическому воздуху сюда к нам, чтобы нам немного прибавить тепла. К выходным стоит ждать +16...+21°С», — заключил Ильин. Газета.Ru