Ефимов рассказал, как преобразится набережная на территории «Южного порта»

Территория Южного порта является одной из самых масштабных проектов редевелопмента в столице. Планируется, что благодаря частным инвестициям ширина набережной будет увеличена в 1,5 раза за счет системы прибрежных понтонов. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— Протяженность набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции ее отрезок вдоль бывшей промзоны «Южный порт» протяженностью 2,5 километра расширят с 20 до 35 метров за счет понтонных конструкций, — рассказал заммэра.

Ефимов добавил, что в рамках реализации проекта будут оборудованы плавучий круглогодичный бассейн и термы, а также зоны для занятий спортом и открытые солярии. Вся инфраструктура будет доступна горожанам, вход на набережную будет открытым.

— Ключевая цель масштабной программы реконструкции набережных в столице — приблизить воду к людям, сделать ее доступной и включить в городскую ткань, — отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов.

Он добавил, что благоустройство береговой линии пройдет в рамках прогрессивных урбанистических практик. По словам Кузнецова, проектируемые понтоны позволят «потрогать воду», оказаться на ее уровне, а не только смотреть на нее сверху. Такая практика полностью меняет формат взаимодействия с рекой и ее визуальное восприятие. Кроме того, на набережной «Южного порта» появится крупнейшая в столице марина на 200 яхт и еще несколько причалов для 50 легкомоторных судов.

В марте также сообщалось, что на месте бывшей промышленной зоны в районе Южный порт возведут жилые микрорайоны, в том числе в рамках реализации столичной программы комплексного развития территорий.