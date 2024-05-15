Город выставил на торги право на комплексное развитие участка в районе Строгино

Началась заявочная кампания на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на северо-западе столицы площадью около 4,8 гектара. Заявки принимаются до 14 июня, аукцион запланирован на 21 июня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории в районе Строгино. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 461 миллион рублей. По итогам реорганизации участка создадут более 1,1 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория с хорошей транспортной доступностью находится в районе пересечения МКАД с Таллинской улицей.

В торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям. Основные из них — наличие опыта строительства капитальных объектов за последние пять лет в совокупном объеме не менее 4,49 тысячи квадратных метров. Это 10 процентов от общего объема строительства в рамках данного проекта КРТ.

«По проекту на участке планируется построить деловой квартал, где появится почти 45 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь разместятся административно-торговый комплекс и объекты дорожного сервиса», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их разрабатывают по поручению Сергея Собянина.

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