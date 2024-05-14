В Москве ожидаются переменная облачность и до 15 градусов тепла

Переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс 15 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет плюс 13 - плюс 15 градусов, в ночь на среду - до плюс 5 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10 - плюс 15 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.