Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

13 мая мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро, старте отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс» и реставрации объектов культуры.

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Строительство трех станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую. Как сообщил Сергей Собянин, «Новаторская», например, готова на 84 процента.

— Здесь будет пересадка на одноименную станцию БКЛ. Завершены отделка путевых стен и установка эскалаторов, идет облицовка потолка, — рассказал мэр.

Выходы из северного вестибюля станции будут вести на пересечение магистрали с улицами Кравченко и Академика Пилюгина, южного — на перекресток с улицами Новаторов и Удальцова.

— На станции «Бачуринская» возвели основные конструкции. Рабочие монтируют освещение платформы, инженерные системы, занимаются внутренней отделкой, — продолжил Сергей Собянин.

По его словам, готовность станции — 71 процент, окончание строительства запланировано на этот год.

— Скоро у жителей поселения Сосенское появится дополнительная скоростная беспересадочная связь с другими районами Москвы, — отметил мэр.

Со станции «ЗИЛ», готовность которой сейчас составляет 60 процентов, можно будет пересесть на МЦК и перспективную Бирюлевскую линию.

— Одновременно идут все работы: от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки, — рассказал Сергей Собянин.

Значимый чемпионат

Стартовал отборочный этап Х Московского чемпионата «Абилимпикс-2024». Об этом мэр Москвы сообщил в соцсетях.

— «Абилимпикс» — это инклюзивная экосистема для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На конкурсе профессионального мастерства они находят заслуженное признание, новые знакомства и перспективную работу, — написал Сергей Собянин.

Яркий пример успеха — 22-летний Матвей Зуев. Он несколько лет участвовал в чемпионате, пробуя себя в разных ИТ-компетенциях.

— Победа на всероссийском этапе помогла выпускнику московского колледжа получить первую работу — в компании «Шереметьево-Карго», — поделился историей глава города.

Уникальные экскурсии

Участники Дней исторического и культурного наследия вплоть до 31 мая могут посетить более 70 отреставрированных объектов Москвы. Сергей Собянин рассказал, что в этот список вошли Дворец пионеров и Театр эстрады, а также яркий образец деревянного зодчества с 200-летней историей — Дом Палибина.

— В рамках акции пройдут экскурсии в посольствах ряда стран, — добавил мэр столицы.

КСТАТИ

Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что в этом году проведут благоустройство вблизи четырех станций МЦД-3: Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково. Общая площадь работ составит 44,6 гектара. Рядом со станциями приведут в порядок подпорные стенки склонов, а для предотвращения подтоплений проложат дождевую канализацию.