Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 13 мая, поделилась кадрами с трогательным подарком для панды Катюши. Малышке вручили настоящий букетик.

На опубликованном видео медвежонку дарят веточку с оранжевым цветком. Панда с интересом изучает ее — берет в лапки и зубки. Если приглядеться, то станет ясно, что это съедобный букет — листики бамбука и вырезанное из морковки соцветие.

— Цветочек для принцессы, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Акулова поделилась с подписчиками роликом, на котором малышка-панда демонстрирует геройский характер своего отца Жуи. На кадрах медвежонок спокойно прогуливается по деревянной конструкции уличного вольера. Катюша без сомнений переставляет лапки на брусьях.

На минувшей неделе гендиректор зоосада разместила видео с досугом панды Диндин и ее дочки Катюши во время заморозков. Медвежонок спрятался в веточках бамбука. Однако смышленая родительница быстро нашла малышку и освободила ее из плена ветвей. Позднее панды приступили к обеденной трапезе.