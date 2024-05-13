Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 20 мая

С 20 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с низкими температурами воздуха и возобновлением с 6 мая подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы ежегодные плановые отключения горячей воды в этом году стартуют с 20 мая. Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», — объяснил Петр Бирюков.

Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды — она не превысит 10 дней. При этом все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки — до 25 августа.

Сейчас работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на портале mos.ru и на официальном сайте ПАО «МОЭК».

Максимальный срок отключения горячей воды в столице — до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Обойтись без отключений невозможно: для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия.

В общей сложности гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров городских тепловых сетей. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов.