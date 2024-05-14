Собянин рассказал о развитии завода «Москвич»

13 мая мэр Москвы Сергей Собянин запустил на автомобильном заводе «Москвич» сборку машин по технологии полного цикла.

Теперь, как пояснил глава города, и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе. Более того, впервые появится опция окраски машины в два цвета. В целом благодаря локализации процессов доля операций производства на территории России выросла в 18 раз. Теперь вместо около 50 компонентов при сборке готовых автомобилей используется более 900 деталей.

— Это важный этап развития предприятия. «Москвич» — единственный автозавод в России, который после ухода европейских производителей смог добиться подобного результата, — отметил глава города Сергей Собянин.

Для перехода на новый формат производства на заводе была смонтирована современная роботизированная система сварочного оборудования. Производственная линия включает 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. На предприятии создали 490 новых рабочих мест.

— Также внедрена специальная обработка кузова. В условиях нашего климата она улучшает качество и стойкость покрытия, — добавил мэр Москвы.

В рамках предсерийной подготовки на новой линии уже собрали более 70 тестовых авто. Они успешно прошли все проверки.

— Впереди — третий этап развития предприятия. Его цель — еще большая локализация производства и создание собственной отечественной платформы электромобиля, — заключил Сергей Собянин.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕНЕСЛИ

Плановые отключения горячей воды начнутся с 20 мая. Ранее власти Москвы озвучивали старт профилактических работ с 14 мая, но из-за прохладной погоды сроки перенесли. Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды — она не превысит 10 дней.

Все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки — до 25 августа. График отключения — на портале mos.ru и на официальном сайте ПАО «МОЭК».