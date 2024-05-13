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Собянин объявил о начале сборки автомобилей «Москвич» по технологии полного цикла

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 мая, анонсировал начало сборки автомобилей «Москвич» в рамках полного цикла производства. Глава города открыл производство совместно с генеральным директором «Камаза» Сергеем Когогиным.

Собянин объявил о начале сборки автомобилей «Москвич» по технологии полного цикла
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
— «Москвич» продолжает развиваться. Сейчас смонтирована современная роботизированная линия сварки. Так что мы переходим на полный технологический цикл сборки, пожалуй, первые в стране среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами, — заявил мэр столицы.

Отмечается, что полный цикл производства позволить в значительной мере сократить траты на логистику благодаря оптимизации. На предсерийном производстве было изготовлено уже пробных 70 авто, успешно прошедших проверки, передает агентство городских новостей «Москва».

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