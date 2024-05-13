Синоптик рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве

Затянувшиеся заморозки в Москве и Московской области представляют опасность для растений, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в регионе установилась аномально холодная погода, которая характерна для второй декады апреля.

«Заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься — яблонь, например. Боюсь, в этом году многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины», — предупредила синоптик.

При этом самые поздние заморозки фиксировались в столице 12 июня 1899 года, то есть 125 лет назад. Майские рекорды по холодам в городе устанавливались также более 100 лет назад. Так, 13 мая 1884 года температура воздуха в Москве опускалась до -1,9°C.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три-четыре недели. По его словам, данные показатели являются очень большой аномалией. Вильфанд подчеркнул, что погода отстает почти на месяц от своего климатического развития.

Ранее ученые выяснили, что пыльца растений может менять погоду.