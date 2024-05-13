Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»

В столице стартовал отборочный этап Х юбилейного Московского чемпионата «Абилимпикс-2024». Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В отборочном этапе Х конкурса примут участие больше 1,6 тысячи москвичей. Они посоревнуются в 62 компетенциях, — рассказал глава города.

Мэр отметил, что на площадке конкурса планируется создание еще десяти новых востребованных на рынке труда направлений. В их числе нейросетевое искусство, а также разработка мобильных приложений и графический дизайн. Лучшие выйдут в финал Московского чемпионата и получат шанс представить столицу на Национальном конкурсе.

«Абилимпикс» — это инклюзивная экосистема для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На конкурсе профессионального мастерства участники находят заслуженное признание, а также новые знакомства и перспективную работу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» в прошлом году 508 жителей столицы нашли работу. Партнерами чемпионата по профессиональному мастерству среди граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья являются свыше 200 городских предприятий.