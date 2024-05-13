Москвичам рассказали, как отметить День посадки леса на ВДНХ

В России 14 мая отмечают Всероссийский день посадки леса. С конца апреля и все майские праздники без выходных лесники сажают деревья, стараясь успеть до распускания почек, что происходит примерно в середине мая.

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Так, Всероссийский день посадки леса знаменует окончание посадочных работ. Среди целей праздника — напомнить о том, что к природным ресурсам нужно относиться бережно. Также активисты стараются привлечь внимание общественности к важности лесов как для людей, так и для экологии. ВДНХ приглашает гостей провести этот день в дубовой роще, которая является частью ландшафтного парка выставки, а также прогуляться по воздушной экотропе, которая открылась в сентябре 2019 года.

Это пространство является уникальным. Здесь растет широколиственный лес, который сохранился несмотря на близкое расположение к центру Москвы и является коренной частью Останкинской дубравы, которая в XVIII–XIX веках относилась к владениям Шереметевых, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На особо охраняемых природных территориях столицы установлено 46 фотоловушек, которые позволяют биологам следить за жизнью диких зверей и птиц. Москвичам рассказали, какие животные чаще всего попадают в объективы камер.