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Собянин: в Москве благоустроят участки у четырёх станций МЦД-3

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи четырёх станций третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) проведут работы по благоустройству территорий.

Собянин: четыре станции МЦД-3 благоустроят в 2024 году
© Сергей Собянин личный блог

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

По его словам, работы пройдут на территориях, прилегающих к станциям Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково. Общая площадь составит 44,6 га.

В результате подъезды транспорта, а также пешеходные маршруты станут комфортнее и безопаснее.

Благоустройство продолжится и в будущем году, добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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