Собянин: четыре станции МЦД-3 благоустроят в 2024 году

Собянин: в Москве благоустроят участки у четырёх станций МЦД-3
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи четырёх станций третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) проведут работы по благоустройству территорий.
Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.
По его словам, работы пройдут на территориях, прилегающих к станциям Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково. Общая площадь составит 44,6 га.
В результате подъезды транспорта, а также пешеходные маршруты станут комфортнее и безопаснее.
Благоустройство продолжится и в будущем году, добавил Собянин.
Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.