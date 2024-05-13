Собянин: четыре станции МЦД-3 благоустроят в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи четырёх станций третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) проведут работы по благоустройству территорий.

© Сергей Собянин личный блог

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

По его словам, работы пройдут на территориях, прилегающих к станциям Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково. Общая площадь составит 44,6 га.

В результате подъезды транспорта, а также пешеходные маршруты станут комфортнее и безопаснее.

Благоустройство продолжится и в будущем году, добавил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.