Собянин: строительство 3 станций Троицкой линии выходит на финишную прямую

Строительство трех станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

К примеру, на 84% готова "Новаторская". По словам мэра, здесь будет пересадка на одноименную станцию БКЛ. На станции завершилась отделка путевых стен и установка эскалаторов, сейчас идет облицовка потолка.

Также идет строительство переходов под Ленинским проспектом. Выходы из северного вестибюля будут вести на пересечение магистрали с улицами Кравченко и Академика Пилюгина, южного – на перекресток с улицами Новаторов и Удальцова.

Станция "Бачуринская" готова на 71%. Там уже построили основные конструкции. Рабочие монтируют освещение платформы и инженерные системы. Также они занимаются внутренней отделкой. Строительство станции должно завершиться в этом году.

"Скоро у жителей поселения Сосенского появится дополнительная скоростная беспересадочная связь с другими районами Москвы", – подчеркнул Собянин.

Станция "ЗИЛ" уже готова на 60%. С нее можно будет пересесть на МЦК и перспективную Бирюлевскую линию. На станции одновременно идут все работы: от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки.

Ранее мэр рассказывал, что завершить первую очередь Троицкой линии метрополитена планируется уже в 2024 году. В первый участок протяженностью 26 километров войдет 11 станций, включая "Коммунарку".

Полностью Троицкую линию метро достроят до 2027 года. В ходе встречи с Владимиром Путиным мэр рассказал, что в ближайшие годы в столице также будут активно работать над реализацией проекта Рублево-Архангельской ветки. Кроме того, в Москве возведут 265 километров новых дорог.