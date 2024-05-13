В Москве ожидаются облачность с прояснениями и до плюс 12 градусов

Облачность с прояснениями, без осадков и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 10 до 12 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов, местами ожидаются слабые заморозки до минус 2 градусов.