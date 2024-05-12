Названы сроки наступления типичной майской погоды в Москве

Типичная майская погода наступит в столичном регионе к концу следующей недели, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что чрезмерно затянувшийся период аномального холода в Центральной России продолжится до середины предстоящей недели.

В понедельник, 13 мая, инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, а «из-за облаков неуверенно появится солнце», заметил Тишковец. Он добавил, что ночью в ряде районов возможны заморозки.

Температура днем будет колебаться от +9° до +12° в Москве и от +8° до +13° в Московской области. Во вторник и среду возможно небольшое потепление, незначительные очаговые дожди.

В четверг, 16 мая, в облаках появятся «устойчивые просветы», осадки не ожидаются, под утро не ниже +2°, днем от +15° до +20°, заметил синоптик. В пятницу возможны ливневые дожди, температура опустится на 1-2 градуса.

Тишковец констатировал, что в выходные атмосфера стабилизируется и наступит «типичная майская погода»: станет солнечно и сухо, воздух в столичном регионе прогреется до +20°.