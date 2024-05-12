Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву вернется тепло

Предстоящая неделя принесет в столичный регион долгожданное тепло: столбики термометров начнут подниматься и к последнему рабочему дню достигнут плюс 21 градуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, с начала рабочей недели погодные процессы начнут перестраиваться на летний лад. Но в понедельник, 13 мая, еще сохранится прохладная температура.

— Прогнозируется около плюс 7–9 градусов, по области — от плюс 6 до плюс 11 градусов. Обойдется без осадков, потому что мы входим в область высокого давления. До четверга, 16 мая, атмосферное давление будет только расти, и максимальные значения в этот день будут колебаться от 750 до 755 миллиметров ртутного столба. Однако уже в четверг вечером оно упадет, но некритично, — рассказал Ильин.

С каждым новым днем недели температура воздуха будет прибавлять по 1,5–2 градуса, и вернется обещанное тепло, заверил собеседник «ВМ».

— К пятнице, 17 мая, в столице значительно потеплеет, примерно до плюс 16–21 градуса. Но увеличится вероятность дождей, — предупредил Ильин.

Согласно прогнозу специалиста, будет дуть ветер западного и северо-западного направления. В первой половине недели по силе он достигнет 6–11 метров в секунду, в отдельные периоды порывы будут колебаться до 9–14 метров в секунду. В конце недели ветер будет только ослабевать и вряд ли разгонится до 2–5 метров в секунду.

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