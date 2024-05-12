Синоптики назвали сроки возвращения в Москву «типичной майской погоды»

В середине следующей недели воздух в столице может прогреться до +20 градусов. При этом 17 мая в городе могут пройти ливни. Такой прогноз в своём Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом метеоролог предупредил, что в ночь на 14 мая в Подмосковье ожидаются заморозки — столбики термометров в некоторых районах опустятся до отметки -3 градуса. Синоптик добавил, что к концу следующей недели температура вернётся к климатическим нормам мая, тем самым завершится затяжной период аномально холодной погоды в Центральной России, который продлился более десяти суток.