Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Сергей Собянин поздравил работников столичных учреждений здравоохранения в своем телеграм-канале и поблагодарил специалистов за профессионализм, самоотдачу и трудолюбие.

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«В операционной и приемном отделении, в стационарах и поликлиниках — в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь», — отметил Мэр Москвы.

Сегодня в московских поликлиниках и больницах работают около 50 тысяч медсестер и медбратьев. При этом интерес к профессии растет — в 2024 году столичные колледжи выпустят почти две тысячи студентов, которые прошли обучение по специальности «сестринское дело».