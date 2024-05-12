Синоптик рассказал о погоде в столице на следующей неделе

В столице прогнозируются кратковременные осадки и рост атмосферного давления. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— В начале сегодняшнего дня кратковременными осадками в смешанной фазе в столице еще отметится уходящий на юго-восток холодный атмосферный фронт, — рассказал эксперт.

Синоптик добавил, что в течение дня столичный регион окажется в тыловой части циклона, что приведет к росту атмосферного давления. Несмотря на это в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся, но это не приведет к потеплению из-за холодного ветра.

Леус отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется от 7 до 9 градусов тепла, ветер будет дуть с севера со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 752 миллиметра ртутного столба, что является выше нормы. В понедельник осадков не будет, местами ожидаются заморозки. В дневные часы воздух прогреется до 12 градусов тепла, заключил синоптик в своем Telegram-канале.

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на предстоящей неделе прогнозируется переменная и нестабильная погода.