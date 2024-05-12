В Москве провели противоэпидемические мероприятия из-за случая кори в ЦАО

Специалисты провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному случаю кори в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному единичному случаю заболевания корью в домашнем очаге в районе Таганский Центрального административного округа Москвы, зафиксированному 2 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был определен перечень контактных лиц.

"Городским поликлиниками по адресу, где был выявлен указанный случай, даны предписания о проведении вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и не болевшим корью ранее", - добавили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что ситуация находится на контроле управления.