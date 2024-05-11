Дептранс предупредил москвичей о заморозках до утра 12 мая

Заморозки до -1 градуса ожидаются в Москве с ночи и до завтрашнего утра 12 мая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дептранс столицы.

Специалисты призвали водителей в условиях холодной погоды быть осторожными во время поездок, соблюдать большую дистанцию, чем обычно, а также избегать резких маневров.

Ранее комплекс городского хозяйства столицы отметил, что в Москве возможны порывы ветра до 14 м с. Горожан попросили быть осторожными и внимательными на улицах.