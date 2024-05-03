В Москве разместили более 700 праздничных конструкций к Пасхе

В Москве установили свыше 700 пасхальных украшений, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Об этом сообщает РИАМО.

В разных районах города разместили объёмные композиции в виде пасхальных яиц, цветочных украшений и тематических фигур.

Красочное оформление появилось и у храма Христа Спасителя.

«Там появились пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья», — отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюменской области рассказали, где пройдут пасхальные богослужения 4 и 5 мая.