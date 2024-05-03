День Победы в Москве будет самым холодным за 25 лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на 9 мая в Москве ожидается самая холодная погода за последние 25 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительные прогнозы на День Победы обещают аномально низкий температурный фон в Центральной России — на 10°C ниже климатической нормы. Тишковец также добавил, что в последний раз подобные заморозки на 9 мая фиксировались в 1999 году.

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за заморозков

«В Москве 9 мая 2024 года ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии (в виде снега, мокрого снега и дождя). Ветер северо-западных румбов, плотный, 4-9 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью в столице 0…-3, днем не выше +5…+10. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3-4 градуса холоднее истинной температуры. Согласно данным метеостатистики такого холодного 9-го мая в Москве не было четверть века», — рассказал он.

Ранее синоптик спрогнозировал потепление в Москве после 10 мая.